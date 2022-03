Le Mont César et les Marais de Bresles Hermes Hermes Catégories d’évènement: Hermes

Oise

Le Mont César et les Marais de Bresles Hermes, 13 avril 2022, Hermes.

2022-04-13 10:00:00 – 2022-04-13 14:30:00

Hermes Oise Hermes À la découverte de deux milieux naturels contrastés : les pelouses sèches calcaires qui couvrent la butte du Mont César et les marais en contrebas. Un parcours diversifié, en forêt, au milieu des peupleraies ou entre les champs. Randonnée accompagnée par un Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. À la découverte de deux milieux naturels contrastés : les pelouses sèches calcaires qui couvrent la butte du Mont César et les marais en contrebas. Un parcours diversifié, en forêt, au milieu des peupleraies ou entre les champs. Randonnée accompagnée par un Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. greg@karuna-nature.com +33 6 14 93 88 04 À la découverte de deux milieux naturels contrastés : les pelouses sèches calcaires qui couvrent la butte du Mont César et les marais en contrebas. Un parcours diversifié, en forêt, au milieu des peupleraies ou entre les champs. Randonnée accompagnée par un Guide Naturaliste. Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus. Karuna Nature

Hermes

