Carrefour rue Hommet / Chemin des artilleurs, le lundi 16 août à 14:00

Le mont Castel possède une diversité de milieux naturels. Son sous-sol, la proximité de la mer et l’exposition du site vont conditionner sa faune et sa flore. Vous découvrirez, au cours de la balade, cette richesse insoupçonnée. Réservation obligatoire (1km/2h) – Niveau 1 A partir de 8 ans.

Gratuit

