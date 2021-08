PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs Port-en-Bessin-Huppain Le mont Castel sous tous les angles Carrefour entre rue René Hommet et chemin des Artilleurs PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN Catégorie d’évènement: Port-en-Bessin-Huppain

Le mont Castel possède une diversité de milieux naturels. Son sous-sol, la proximité de la mer et l’exposition du site vont conditionner sa faune et sa flore. Vous découvrirez, au cours de cette balade, cette richesse insoupçonnée. Réservation obligatoire (1km/2h) – Niveau 1

Le mont Castel possède une diversité de milieux naturels. Son sous-sol, la proximité de la mer et l'exposition du site vont conditionner sa faune et sa flore. Vous découvrirez, au cours de cette balade, cette richesse insoupçonnée. Réservation obligatoire (1km/2h) – Niveau 1

