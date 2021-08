Saint-Denis-de-Vaux Saint-Denis-de-Vaux Saint-Denis-de-Vaux, Saône-et-Loire Le Monologue du Jongleur Saint-Denis-de-Vaux Saint-Denis-de-Vaux Catégories d’évènement: Saint-Denis-de-Vaux

Saint-Denis-de-Vaux Saône-et-Loire Saint-Denis-de-Vaux EUR Etonnant retour au Moyen Age et spectacle insolite proposé par l’Ecole du Cercle.

Une très belle occasion de réveiller cet ancien Evêché dont les vieux murs attendent leur restauration. C’est à pied que le comédien arrivera sur la place, et c’est à pied qu’il reprendra hors du temps son itinéraire médiéval de village en village. L’évènement présent déborde de la Vallée des Vaux puisque ce troubadour marchera de Buxy à Chalon en passant par nombreuses communes, entre le 18 août et le 1e sept… aurelien.jasinczuk@ecoleducercle.frh http://les7sources.fr/le-theatre-ecole-du-cercle/ Etonnant retour au Moyen Age et spectacle insolite proposé par l’Ecole du Cercle.

Une très belle occasion de réveiller cet ancien Evêché dont les vieux murs attendent leur restauration. C'est à pied que le comédien arrivera sur la place, et c'est à pied qu'il reprendra hors du temps son itinéraire médiéval de village en village. L'évènement présent déborde de la Vallée des Vaux puisque ce troubadour marchera de Buxy à Chalon en passant par nombreuses communes, entre le 18 août et le 1e sept…

Détails Catégories d’évènement: Saint-Denis-de-Vaux, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Denis-de-Vaux Adresse L'Evêché 6, Place de l'Evêché Ville Saint-Denis-de-Vaux lieuville 46.79513#4.69748