La guerre des images

Après La nuit animale, dans le cadre du festival Impatience 2018. La compagnie Fleuve de Janvier présente la maquette de son troisième spectacle, La guerre des images, dans le cadre du festival Fragments. La présentation aura lieu au théâtre Silvia Monfort. (Maquette présentée en alternance avec la maquette de Nous étions la forêt d’Agathe Charnet – horaire commun)

Résumé du spectacle : Inspiré des écrits de la philosophe Annie Le Brun, La guerre des images est une fiction qui se déroule dans un important musée national. Quatre personnages mettent la dernière main à une exposition sur Le Caravage dont le vernissage est imminent. Curatrice, vidéaste réalisant une performance, gardienne, restaurateur de tableau – Les protagonistes s’écharpent au sujet des œuvres qu’ils doivent conserver ou produire. la controverse fait rage dans le huis clos de la réserve. Mais l’image, qui reprend peu à peu ses droits, va faire imploser cette petite société et la mener au bord du gouffre.

La compagnie Fleuve de Janvier est soutenue par la DRAC au titre du compagnonnage avec la compagnie Babel – Elise Chatauret

Texte mise en scène et scénographie : Charles Chauvet

Avec : Isabel Aime Gonzalez Sola, Luca Besse, Matthias Hejnar et Mireille Herbstmeyer

Création lumière : Léa Maris / Création sonore : Antoine Prost

Dramaturgie : Sarah Cillaire

Direction de production : Corine Peron – On s’en occupe – 0677988377 corine.peron@on-s-en-occupe.com

Durée 30 à 40 minutes pour chacune des maquettes avec une pause de 15 minutes.

Plus d’informations sur le projet et la compagnie : www.charleschauvet.com

Le Monfort Théâtre 106 RUE BRANCION, 75015 PARIS Paris 75015 Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagnie.fleuvedejanvier@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0676068845 »}] [{« link »: « mailto:corine.peron@on-s-en-occupe.com »}, {« link »: « http://www.charleschauvet.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T14:00:00+02:00 – 2023-10-19T15:30:00+02:00

2023-10-20T17:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:30:00+02:00

Fleuvedejanvier Chauvet

Peintre anonyme