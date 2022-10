Les Aventures d’Hektor Le Monfort Théâtre, 8 décembre 2022, Paris.

Hektor est un drôle de personnage, capable de se sortir des situations les plus périlleuses, mais aussi d’y replonger de plus belle. Vagabond ou migrant ayant quitté son pays d’origine en quête d’un monde meilleur, il charme et émeut par son obstination opiniâtre, digne d’un lointain cousin des héros de Charlie Chaplin. Clown auguste plongé dans une scénographie kafkaïenne, malmené, il fait tout son possible pour s’extirper de ce monde absurde.

À travers des aventures acrobatiques qu’il surmonte avec une adresse décalée, il nous prouve qu’il est possible de déjouer les obstacles que notre siècle s’obstine à semer dans nos vies. Hektor, né de l’imagination d’Olivier Meyrou, Stéphane Ricordel et Matias Pilet, est interprété par ce dernier dont le talent explose dans cette comédie poétique. Un spectacle tendre et acrobatique, hommage au cinéma muet, finement mis en scène.

Plus que l’écriture d’une pièce, c’est l’écriture d’un personnage. Le burlesque échappe aux règles de la narration classique. Les Aventures d’Hektor s’inspirent du cinéma en noir et blanc, muet, dans une atmosphère à la Charlie Chaplin. Cet art a su parler des difficultés du monde en adoptant le point de vue de l’exclu. Les similitudes entre les débuts des XXème et XXIème siècles sont importantes : la question migratoire, l’obligation de quitter sa terre natale dans l’espoir d’un monde meilleur, l’exploitation de la misère, le rejet. Hektor s’inscrit dans la lignée de ce comique corporel burlesque.

L’enjeu est de travailler sur ce personnage en tant que corps. Avec Hektor qui n’est justement pas circassien, il s’agit de déstructurer le mouvement. Toutes les techniques doivent être transgressées pour être repensées. L’acrobatie arrive pour le sauver d’une situation de danger mais c’est aussi elle qui le replonge immédiatement dans une autre position inconfortable. Le personnage est inspiré du slapstick, ce qui oblige l’interprète à présenter des caractéristiques physiques qui le définissent. Une veste trop grande, des chiffons, ….

