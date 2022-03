Le mondial du monoski Barèges, 10 mars 2022, Barèges.

Le mondial du monoski Station de ski BAREGES Barèges

2022-03-10 – 2022-03-13 Station de ski BAREGES

Barèges Hautes-Pyrénées Barèges

Vendredi 11 mars

Test de monoski ouvert au public et initiation

Matin : épreuve de monoski de vitesse (KL) – piste Gonny

17 heures : slalom parallèle – piste Turon

Apéro des commerçants + remise de prix / podiums du KL + Slalom parallèle

Samedi 12 mars

Test de monoski ouvert au public et initiation

​​16h45 : derby sur la piste des sapins, avec vin chaud à l’arrivée. Concours de déguisement pour les hivernants de la station

​​20 heures : remise des prix Podium derby (salle des horizons)

Dîner concert – animations – tombola

Dimanche 13 mars

Test de monoski ouvert au public et initiation

Descente en escadrille

C’est une première dans les Pyrénées ! Le plus grand rassemblement au monde de monoski se déroule à la station de ski du Grand Tourmalet ! L’association française de monoski (AFM) réserve pour ces trois jours un programme fourni avec monoski test, compétitions en tous genres pour les grands et les petits, concert, spectacle et démonstration… De 8 à 80 ans, compétiteurs et passionnés de monoski pourront participer aux différentes épreuves proposées par l’AFM, l’École du ski français et le Ski Club de La Mongie : derby, slalom parallèle et épreuve de vitesse. Cette dernière, accessible à tous, sera encadrée par Xavier COUSSEAU, champion du monde de vitesse en monoski (212,26 km/h Aux Arcs en 2006), qui invitera les compétiteurs à mesurer leur vitesse sur piste. Une descente en escadrille depuis le col du Tourmalet clôturera l’évènement sur le plus grand domaine des Pyrénées françaises.

+33 5 62 92 16 00

