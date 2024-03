Le monde sur un plateau : week-end ludique à Ground Control Ground Control Paris, vendredi 8 mars 2024.

Du vendredi 08 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Du jeu de cartes au jeu de plateau, de celui du musicien à celui du comédien, le jeu est un outil indispensable pour nous propulser aux confins de nos imaginaires, pour rêver à d’autres réalités et en refondre les règles. Pendant tout un week-end, la boutique de jeux de société Multivers nous fait découvrir les rouages et les richesses du jeu pour recomposer notre monde en s’amusant. À nous de jouer !

VENDREDI 8 MARS

Spectacle SABOTAGE

Spectacle : 20h00-21h00

Session de jeu Sabotage avec le public et les comédiens : 21h30-22h30

Samedi 9 mars

12h00-19h : Village du jeu

Lieu : Halle Événementielle

Un grand village entièrement dédié au jeu de société. Viens découvrir une flopée de jeux aux imaginaires déjantés présentés par leurs éditeurs, à venir tester en s’amusant avec la possibilité de les acheter ensuite ! Ce village est aussi l’occasion de découvrir une multitude d’univers à l’état de possibilité : des auteurs de la Ligue Extraordinaire des Auteurs Franciliens (LEAF), viennent te faire découvrir tous leurs prototypes de jeu et te dévoiler les secrets de la création de jeux de société.

14h30-16h30 : Session de jeu Nouvelles Contrées



Lieu : Librairie Charybde

Billetterie gratuite

Nbre de participant.e.s : 12 personnes max

Animée par Eliot & Milan de Multivers

Voyage au cœur des livres et de leurs imaginaires avec le jeu Nouvelles Contrées ! En famille ou entre ami.e.s, viens vivre une aventure en coopération et plonge dans des paysages littéraires variés. A travers une fine sélection de livres de la librairie Charybde et aidé de ton équipe, tu devras parcourir une partie de l’histoire pour arriver à retrouver l’image-marque page correspondante choisie au départ par l’éclaireur. Laisse-toi guider par la force des mots pour associer les bonnes images aux bons passages du livre !

Inscriptions ici

17h-18h30 : Tournoi Mind Bug

Lieu : Décanteur

Billetterie : Gratuit sur inscription

Nb de participant.e.s : 16 personnes max

Tout un tas de créatures étranges sortent de notre imaginaires pour explorer notre monde, et s’affrontent pour la domination suprême ! Prends les commandes d’une armada de bestioles et affronte tes adversaires dans un tournoi du jeu Mind Bug.

De nombreux lots à gagner sont en jeu !

Lots à gagner :

Gagnant.e : Les 2 prochaines boîtes MIND BUG à sortir en avant-première : « Eternité Suprême » et « Evolution Suprême »

Finaliste : Un bon d’achat de 10 euros chez Multivers

3e et 4e : un bon d’achat de 5 euros chez Multivers

Inscriptions ici

19h30-21h30 : DISC COVER



Lieu : Charolais Club

La musique est un vecteur puissant d’imaginaires, qui nous renvoie à des sensations bien particulières propres à chacun.e. Dans cette partie géante de Disc Cover, plonge dans une sélection musicale inédite du disquaire Major Tom, pour un jeu coopératif d’association d’images. A toi d’associer la meilleure illustration au morceau que tu entends et d’identifier celle qui sera choisie par les autres équipes. La pochette qui a reçu le plus de votes des joueurs.e.s fait marquer autant de points à l’équipe. Parviendras-tu à t’accorder en musique et en images avec les autres ?

Par équipe de 2 à 4 personnes

Lots : un exemplaire du jeu Disc Cover par personne pour l’équipe gagnante et distribution de goodies pour chaque participant.e

Gratuit sur inscription

Dimanche 10 mars

12h00-19h : Village du jeu

Lieu : Halle Événementielle

13h-15h : Jeu de construction et jeux de société pour enfants animé par l’association Quartierlud



Lieu : Pas Perdus

Gratuit sur inscriptions

14h-18h : Tournoi Paquet Scellé Chaos Magic The Gathering

Lieu : Décanteur

Nombre de participant.e.s : 16 personnes

Prix d’entrée : 30 €

Viens t’essayer au tournoi Magic The Gathering au format Chaos Paquet Scellé. Chaque joueur.se ouvre un booster de 6 éditions différentes et construit un deck de 40 cartes, avant d’affronter ses adversaires pour un combat sans fin !

Inscriptions ici

16h – 21h : Initiation et séance de Jeu de rôle

Lieu : Pas perdus et Charolais Club

Billetterie à venir

La Ligue Ludique t’embarque pour un après-midi 100% jeu de rôles. Que tu sois un néophyte friand de découvertes, ou un expert du JdR, viens t’essayer à plusieurs jeux de rôles mythiques ! Gobelin qui s’en dédit, Alien, Pathfinder, Vaesen, plonge tour à tour dans des ambiances horrifiques, heroic fantasy, ou paranormales.

Les jeux :

Gobelin qui s’en dédit

Vous en avez marre de jouer des aventuriers surpuissants dans leur armure rutilante? Venez jouer la piétaille de donjon, le gobelin niveau 1, le monstre qui se fait one-shot par l‘épée magique de l’aventurier dans ce JDR sans aucun sérieux, fait pour des gens qui veulent se payer une belle partie bordélique.session de 2hCharolais Club inscription sur place

Donjon et Dragon

Venez découvrir ou redécouvrir le jeu de rôle le plus connu de tous les temps dans des aventures Medieval Fantastique. Affrontez vos ennemis et récupérez les trésors qui se cachent ici.

Pathfinder

Affrontez donjon et créatures monstrueuses dans les couloirs de Pathfinder. Trésors et Dangers droit devant ! Attention aux pièges !

Brancalonia

Rejoignez la bande de cloportes et traine-la-patte de la Bande à Baston LaBaffe. Vot’ Boss vous filera du travail et vous avez intérêt à pas chomer !

Alien

Le jeu de rôle inspiré de l’univers du Film de Ridley Scott. Affrontez l’espace et les horreurs qui s’y cache, mais n’oubliez : Dans l’espace, personne ne vous entendra hurler.

Delta Green

Rejoignez le bureau d’investigation de Delta Green. Tel des “Mulder et Scully”, vous enquêterez sur des événements paranormaux et non-euclidien. L’univers de H.P Lovecraft vous fera frissonner d’horreur.

Ground Control 81, rue du Charolas 75012

Ground Control