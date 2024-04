Le monde secret des collections d’HistoRail dans les lumières de la nuit Musée des chemins de fer, réels et miniatures Saint-Léonard-de-Noblat, samedi 18 mai 2024.

Le monde secret des collections d’HistoRail dans les lumières de la nuit Le monde secret des collections d’HistoRail dans les lumières de la nuit ! Samedi 18 mai, 20h00 Musée des chemins de fer, réels et miniatures

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00



Découverte des collections et des pièces non exposées .

Les Bénévoles vous recevront pour vous expliquer les motifs qui ont prévalu à la création de ce musée original, il y a maintenant 37 ans, comment les collections sont reçues, mises en collection, en maintenance. Nous avons un grand stock de pièces non présentées.

Les réseaux de trains miniatures qui sont présentées et fonctionnels participent à l’histoire de ce musée et aux explications pédagogiques sur les chemins de fer réels.

Ces Bénévoles vous raconteront les projets en cours concernant les collections.

Le tout dans cette atmosphère magique de la nuit et des lumières électriques.

Musée des chemins de fer, réels et miniatures 20b, rue de Beaufort 87400 Saint-Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0555561112 http://www.historail.com https://boutdrail.blogspot.fr/;https://www.facebook.com/historail/;https://twitter.com/HistoRail La nouvelle adresse du site est le 20b et non plus le 18 qui reste l’adresse postale.

