Le monde secret des chiroptères

2022-09-02 20:00:00 – 2022-09-02 23:00:00

EUR A l’heure actuelle, pratiquement toutes les espèces de chauves souris européennes sont en régression. Pourtant, ces petits mammifères protégés sont de véritables auxiliaires à la vie de

l’Homme et agissent fortement sur les populations de moustiques. Elodie vous propose, le temps d’une soirée, d’en apprendre un peu plus sur ces « petites bêtes », leur vie, leurs habitudes et leurs statuts de protection. De plus, vous suivrez Elodie sur le terrain pour participer à un temps d’inventaire.

