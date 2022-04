Le monde romain dessiné par les étudiants du MOPA Musée départemental Arles antique, 15 mai 2022 00:00, Arles.

Exposition issue d’un travail avec des étudiants de l’école d’animation MOPA.

Au terme de 6 journées complètes à étudier la culture latine et à travailler le dessin académique au cœur du musée, les étudiants en classe préparatoire au [MOPA](https://www.ecole-mopa.fr/) livrent tout au long de la soirée leur vision du monde antique.

Un musée ancré dans la modernité. Inauguré en 1995 face aux vestiges du cirque romain et aux abord du Rhône, ce musée s’affirme comme une vitrine des cultures de la Méditerranée qui ont fait la richesse d’Arles dans l’Antiquité.

Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles 13635 Arles Provence-Alpes-Côte d’Azur