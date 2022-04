Le monde romain dessiné par les étudiants du MOPA Musée départemental Arles antique Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Le monde romain dessiné par les étudiants du MOPA Musée départemental Arles antique, 14 mai 2022, Arles. Le monde romain dessiné par les étudiants du MOPA

du samedi 14 mai au dimanche 15 mai à Musée départemental Arles antique

Au terme de 6 journées complètes à étudier la culture latine et à travailler le dessin académique au cœur du musée, les étudiants en classe préparatoire au [MOPA](https://www.ecole-mopa.fr/) livrent tout au long de la soirée leur vision du monde antique. Exposition issue d’un travail avec des étudiants de l’école d’animation MOPA. Musée départemental Arles antique Avenue 1ere division de la France libre – Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T23:59:00;2022-05-15T00:00:00 2022-05-15T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée départemental Arles antique Adresse Avenue 1ere division de la France libre - Avenue Jean Monnet, 13635, Arles Ville Arles lieuville Musée départemental Arles antique Arles Departement Bouches-du-Rhône

Musée départemental Arles antique Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

Le monde romain dessiné par les étudiants du MOPA Musée départemental Arles antique 2022-05-14 was last modified: by Le monde romain dessiné par les étudiants du MOPA Musée départemental Arles antique Musée départemental Arles antique 14 mai 2022 Arles Musée départemental Arles antique Arles

Arles Bouches-du-Rhône