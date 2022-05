LE MONDE PERDU (FESTIVAL DE TOULOUSE), 10 juillet 2022, .

LE MONDE PERDU (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-10 22:00:00 – 2022-07-10

Le Monde perdu

(The Lost World)

Harry O. Hoyt

1925. USA. 104 min. N&b. Muet. Intertitres anglais sous-titrés français.

Une expédition menée par le professeur Challenger part pour le cœur du Brésil. But de ce périple : retrouver le « monde perdu » mentionné dans le journal d’un explorateur. Ils vont découvrir un univers peuplé… de dinosaures. Adapté du roman d’Arthur Conan Doyle, ce Jurassic Park des débuts du cinéma demanda quatorze mois de tournage et annonça le mythique King Kong par l’emploi d’effets spéciaux révolutionnaires.

Accompagné de piano.

En partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse.

Durée : 104 mn.

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

D’après Conan Doyle / Ciné-concert à partir de 7 ans.

Artiste : Jean-Baptiste Doulcet, piano.

