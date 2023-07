Visite guidée du siège du Monde Le Monde Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite guidée du siège du Monde 16 et 17 septembre Le Monde Gratuit, sur inscription

Pendant les Journées européennes du patrimoine, le groupe Le Monde ouvre exceptionnellement au public les portes de son siège jouxtant la gare d’Austerlitz. Achevé en 2020, cet immeuble spectaculaire, situé à l’entrée du quartier Paris Rive Gauche, a été imaginé par l’agence internationale d’architecture Snohetta, basée à Oslo, en Norvège. Construit sur dalles, au-dessus des voies ferrées, enjambant une dalle non constructible (d’où son profil caractéristique en arche), il évoque aussi par sa forme une vague déferlant vers le parvis de la gare voisine.

Sa façade, composée d’environ 20 000 panneaux de verre, donne l’impression d’être pixellisée et évoque, selon Kjetil Thorsen, cofondateur de Snohetta, les notions de transparence et d’opacité qui sont au cœur du travail des médias et des journalistes. Partagé par les rédactions du Monde, de L’Obs, de Télérama, de Courrier international, de La Vie et du HuffPost, le bâtiment accueille environ 1.600 salariés. Il est certifié Haute qualité environnementale (HQE) au niveau « excellent » et bénéficie du label Effinergie +. Son niveau supérieur est équipé de panneaux solaires et de bâches de récupération des eaux pluviales.

Les visites de l’immeuble sont organisées dans le cadre du Festival du Monde, qui se déroule du 15 au 17 septembre, parallèlement aux Journées européennes du patrimoine. Des animations et rencontres en accès libre et gratuit seront proposées sur le parvis de l’immeuble tout au long du week-end, ainsi qu’une offre de restauration.

Il est conseillé de s’inscrire par avance pour les visites. Les inscriptions seront ouvertes à partir de début septembre sur le site du Festival du Monde.

Le Monde 67-69 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris Paris 75013 Quartier de la Salpêtrière Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://festival.lemonde.fr/billetterie/ »}] [{« link »: « https://festival.lemonde.fr/ »}, {« link »: « https://festival.lemonde.fr/billetterie/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Priscille Didier