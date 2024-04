LE MONDE NOUVEAU Montpellier, jeudi 3 octobre 2024.

LE MONDE NOUVEAU Montpellier Hérault

Ne manquez pas le Forum « Le Monde Nouveau » au Planet Ocean Montpellier du 3 au 5 octobre 2024 !

Ne manquez pas le Forum « Le Monde Nouveau » au Planet Ocean Montpellier du 3 au 5 octobre 2024 !

Le Monde Nouveau revient, pour une seconde année consécutive, à Planet Ocean Montpellier et dans les allées du centre commercial Odysseum du jeudi 3 au samedi 5 octobre 2024.

Ce rendez-vous incontournable à Montpellier répond concrètement aux besoins du public en matière de transition écologique, en proposant des solutions et des alternatives pour être au plus proche de ses attentes.

Au cours des tables rondes, soirées-débats et témoignages inspirants, les thèmes abordés seront variés et en lien direct avec l’actualité agriculture et alimentation, éco-tourisme, santé, climat, eau, énergie, biodiversité, recyclage, mobilité douce, solidarité…

NOUVEAUTÉ 2024 A la découverte des Métiers de Demain

Face à l’urgence de la transition écologique, de nouveaux métiers émergent, se transforment et se développent dans tous les secteurs. Ce forum offrira l’opportunité aux professionnels et aux recruteurs de mettre en lumière ces métiers d’avenir, ainsi que les perspectives qu’ils offrent.

événement gratuit et ouvert à tous .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-03

fin : 2024-10-05

Rue Georges Méliès

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

L’événement LE MONDE NOUVEAU Montpellier a été mis à jour le 2024-04-03 par OT MONTPELLIER