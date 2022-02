Le monde mystérieux de l’estran Mouillage de Lanséria Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Le monde mystérieux de l’estran Mouillage de Lanséria, 13 juillet 2022, Mesquer. Le monde mystérieux de l’estran

du mercredi 13 juillet au lundi 29 août à Mouillage de Lanséria

Sortie d’observation et de découverte du milieu du littoral. Sur réservation : Office de Tourisme Intercommunal Mesquer-Quimiac – 02 40 42 64 37 Sortie d’observation et de découverte du milieu du littoral. Sur réservation : Office de Tourisme Intercommunal Mesquer-Quimiac – 02 40 42 64 37 Mouillage de Lanséria Allée de la Mer 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-13T10:00:00 2022-07-13T11:30:00;2022-08-11T10:30:00 2022-08-11T12:00:00;2022-08-16T14:00:00 2022-08-16T15:30:00;2022-08-29T13:30:00 2022-08-29T15:00:00

