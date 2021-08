Le monde minéral de Château et de sa vallée du Repentir Église de Château, 19 septembre 2021, Château.

Le monde minéral de Château et de sa vallée du Repentir

Église de Château, le dimanche 19 septembre à 08:30

“Le monde minéral de Château et ses ouvres” : Exposition porte sur la Lecture du paysage de la vallée du Repentir, l’ histoire de l’implantation humaine,la répartition des ressources en eau, des habitations, des cultures, de la végétation, en fonction de la nature du sol et des roches du sous-sol. L’exposition présente la géologie et l’hydrologie de la vallée . Elle explique le pittoresque des paysages et des points de vue exceptionnels offerts au détour des routes et chemins qui relient plus de vingt hameaux dans la vallée du Repentir sur la commune de Château.Le Patrimoine de la commune de Château est le témoins d’activités liées au passé viticole de la commune : maisons à galeries traditionnelles faites de pierre calcaire avec leur “meurot” et leur pigeonnier, murs de pierres sèches, cadoles, lavoirs et anciens moulins. Château est à 5 km au sud ouest de Cluny. On y accède par la D.152 pour découvrir, sur la gauche, l’étroit promontoire rocheux qui domine le village avec l’église, dont le clocher est une imposante tour médiévale de l’ancien château fort détruit au 16ème siècle.De ce promontoire rocheux la vue s’étend sur la vallée verdoyante du Repentir, et sur le village et ses hameaux, entre les chainons granitiques couverts par la foret des Trois Monts à l’ouest et les reliefs calcaires d’En Roche à l’est .Au delà, au sud le regard se porte sur le mont Saint-Rigaud point cumulant du Beaujolais à proximité des monts du Lyonnais.

Exposition gratuite

Église de Château 71250 Château Saône et Loire Château Saône-et-Loire



