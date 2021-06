Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Le monde merveilleux des enfants Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Le monde merveilleux des enfants Villeneuve-sur-Lot, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Villeneuve-sur-Lot. Le monde merveilleux des enfants 2021-07-03 14:30:00 – 2021-07-03 18:30:00 Place des Droits de l’Homme HARAS NATIONAUX

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Journée consacrée aux enfants, gonflables, mini-ferme, maquillage, poneys, jeux en bois, ventriglisse, et de nombreuses nouveautés Espace tout petits,

Activités accessibles aux enfants porteurs de handicap. +33 5 53 41 53 38 Journée consacrée aux enfants, gonflables, mini-ferme, maquillage, poneys, jeux en bois, ventriglisse, et de nombreuses nouveautés Espace tout petits,

