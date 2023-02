Le monde merveilleux des effets de guitare avec Dr. No Effects Espace Social et Culturel Commun Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Maen Roch

Le monde merveilleux des effets de guitare avec Dr. No Effects Espace Social et Culturel Commun, 11 mars 2023, Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch. Le monde merveilleux des effets de guitare avec Dr. No Effects 1 rue ALbert Camus Espace Social et Culturel Commun Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch Ille-et-Vilaine Espace Social et Culturel Commun 1 rue ALbert Camus

2023-03-11 – 2023-03-11

Espace Social et Culturel Commun 1 rue ALbert Camus

Maen Roch

Ille-et-Vilaine Maen Roch Événement exceptionnel avec la venue de Dr No Effects à l’école de musique Interval’Coglais pour une présentation de son univers et de ses créations ! Ce rendez-vous avec le concepteur et facteur des célèbres systèmes d’effet sonores adaptés aux guitares Découvrez l’étendue de la gamme et ses particularité innovantes. Adapté à tout public cette rencontre est avant tout une aventure humaine sonore ou l’émotion est au cœur de la recherche. Le matin de 10h à 12h : Conférence – Masterclass dans l’auditorium de l’Espace Social et Culturel Commun

L’après-midi de 14h à 16h : Ateliers effets (apportez votre instrument – guitare, basse, violoncelle / Niveau de pratique “confirmé”) Inscriptions obligatoire pour les deux temps. https://www.intervalcoglais.fr/l-action-culturelle Espace Social et Culturel Commun 1 rue ALbert Camus Maen Roch

dernière mise à jour : 2023-02-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Maen Roch Autres Lieu Maen Roch Saint-Brice-en-Coglès Adresse Maen Roch Ille-et-Vilaine Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Espace Social et Culturel Commun 1 rue ALbert Camus Ville Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch lieuville Espace Social et Culturel Commun 1 rue ALbert Camus Maen Roch Departement Ille-et-Vilaine

Maen Roch Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/maen roch office de tourisme couesnon marches de bretagne maen roch/

Le monde merveilleux des effets de guitare avec Dr. No Effects Espace Social et Culturel Commun 2023-03-11 was last modified: by Le monde merveilleux des effets de guitare avec Dr. No Effects Espace Social et Culturel Commun Maen Roch Saint-Brice-en-Coglès 11 mars 2023 1 rue ALbert Camus Espace Social et Culturel Commun Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch Ille-et-Vilaine Espace Social et Culturel Commun Maen Roch ille-et-vilaine Maen Roch, Ille-et-Vilaine Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

Maen Roch Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne Maen Roch Ille-et-Vilaine