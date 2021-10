Bordeaux Parc Bordelais Bordeaux, Gironde Le Monde merveilleux des couleurs Parc Bordelais Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Cette balade en nocturne à la lumière des lampions à travers le parc peut se résumer en quelques chiffres : **500 sculptures lumineuses**, constituées de 8 kilomètres de soie de toutes les couleurs, 26 tonnes de métal et 25 000 ampoules led. Le tout confectionné par **40 artisans chinois**, est proposé par **Lumières légendaires** du 12 novembre au 2 janvier 2022 [https://youtu.be/p3irLdzdP4w](https://youtu.be/p3irLdzdP4w)

Tarif plein : 13€ | Tarif réduit :11€

500 sculptures lumineuses confectionnées par 40 artisans chinois Parc Bordelais Rue du Bocage, Bordeaux, 33000 Bordeaux Gironde

