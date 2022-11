Le monde merveilleux de Miyasaki : musiques de films Besançon Besançon Catégories d’évènement: Besançon

Doubs

Le monde merveilleux de Miyasaki : musiques de films Besançon, 16 décembre 2022, Besançon. Le monde merveilleux de Miyasaki : musiques de films

2 Place du Théâtre Grand Kursaal Besançon Doubs Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

2022-12-16 20:30:00 – 2022-12-16 22:30:00

Grand Kursaal 2 Place du Théâtre

Besançon

Doubs 10 10 EUR LE MONDE MERVEILLEUX DE MIYAZAKI Musique des films du Studio Ghibli composées par Joe Hisaishi

Pour leur prochain concert, l’Orchestre d’Harmonie de Beaulieu Mandeure et le Chœur Schütz de Besançon vous proposent une immersion dans l’univers fascinant de Miyazaki et de son monde imaginaire.

Avec Mélanie Gavand, soprano Un concert exceptionnel,

rassemblant l’Orchestre d’Harmonie de Beaulieu-Mandeure et le Chœur Schütz de Besançon, mettra à l’honneur le compositeur Joe Hisaishi, partenaire de génie de Hayao Miyazaki. Les bandes originales du compositeur ont autant contribué au succès des contes merveilleux animés que les dessins de Miyazaki et du Studio Ghibli.

La musique suggérera tout aussi bien le souffle des grands espaces, les épopées fantastiques que la magie et les terreurs du monde de l’enfance. Une invitation au voyage et une belle occasion de se préparer en famille aux Fêtes de Noël ! Au programme :

Nausicaä de la Vallée du Vent, Princesse Mononoké, Mon voisin Totoro, le Château dans le Ciel, Ponyo sur la Falaise, Le Voyage de Chihiro… Tarifs

Tarif plein : 15,00 €

Tarif réduit : 10,00 € (scolaires de 10 ans révolus, étudiants, demandeurs d’emploi, personnes en situation de handicap)

Gratuité pour les enfants de moins de 10 ans Infos

durée 2h

16 décembre 202220 h 30

GRAND KURSAAL Places en vente à l’office de tourisme de Besançon. Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Besançon, Doubs Autres Lieu Besançon Adresse Besançon Doubs Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Ville Besançon lieuville Grand Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Departement Doubs

Besançon Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Le monde merveilleux de Miyasaki : musiques de films Besançon 2022-12-16 was last modified: by Le monde merveilleux de Miyasaki : musiques de films Besançon Besançon 16 décembre 2022 2 Place du Théâtre Grand Kursaal Besançon Doubs Besançon Doubs

Besançon Doubs