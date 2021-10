Noisy-le-Grand RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Le monde merveilleux de Dubanci RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand Catégories d’évènement: Noisy-le-Grand

Seine-Saint-Denis

Le monde merveilleux de Dubanci RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14, 23 octobre 2021, Noisy-le-Grand. Le monde merveilleux de Dubanci

RDV devant le portail du Bois Saint Martin, à proximité de la gare RER Les Yvris, en face du 14, le samedi 23 octobre à 14:30

Laissez-vous porter par l’univers enchanteur de l’artiste tchèque Dubanci et rejoignez-nous pour une séance de Land’Art au sein du Bois Saint-Martin ! Un conte d’automne ponctuera, au cours d’une balade (3 km environ), la recherche de matériaux naturels glanés au sol que vous utiliserez pour composer des saynètes imaginatives ! Ne pas oublier votre appareil photo pour immortaliser vos oeuvres. Outils (vrilles, cure-dents, pinces coupantes et sécateurs) fournis sur place. Matériel : Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés aux conditions climatiques et qui ne craignent pas la boue ; un gant de toilette humide pour nettoyer les mains des artistes en herbe ; un sac pour le recueil de végétaux ainsi qu’un plaid pour l’atelier. Sortie nature coorganisée par l’Agence des Espaces Verts d’Île de France et Pérambulations pour découvrir la nature tout en Art ! RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Noisy-le-Grand Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T14:30:00 2021-10-23T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis Autres Lieu RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Adresse Avenue du Bois Saint Martin 93160 NOISY-LE-GRAND Ville Noisy-le-Grand lieuville RDV devant le portail du Bois Saint Martin,à proximité de la gare RER Les Yvris,en face du 14 Noisy-le-Grand