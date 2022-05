Le Monde merveilleux d’Arthur EEDF Base du Parc –, 14 août 2022, Morbecque.

Le Monde merveilleux d’Arthur

du dimanche 14 août au vendredi 19 août à EEDF Base du Parc –

Prêt pour un maxi voyage chez les minimoys ? Rejoins-nous pour découvrir l’univers d’Arthur et de ses copains les minimoys (des petits êtres de 2 millimètres qui vivent dans la forêt) ! Tu pourras vivre au milieu de la nature et explorer les petits animaux de la forêt, leur créer des cabanes, des nichoirs et un petit jardin secret. Tu auras la chance de dormir auprès d’eux lors d’une nuit à la belle étoile ou dans la cabane insolite. Ce sera l’occasion de manger un repas trappeur autour d’un feu de bois et de déguster la spécialité des minimoys : les chapatis ! Maltazard te mettra à l’épreuve du tir à l’arc, de la randonnée (à pieds ou en vélo). Il te proposera une épreuve et un tas de missions pour tenter de retrouver le trésor de la forêt des minimoys. Une sortie au forum des sciences sera organisée pour te permettre d’en découvrir encore plus sur le monde qui nous entoure

425 €

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

EEDF Base du Parc – 63 Route du Parc – 59190 MORBECQUE Morbecque Nord



