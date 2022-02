“LE MONDE MARCHE SUR LA TÊTE” Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

"LE MONDE MARCHE SUR LA TÊTE" Rue de la Fontaine Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d'Anjou

2022-03-04

2022-03-04 – 2022-03-04 Rue de la Fontaine Châteauneuf-sur-Sarthe

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Chems a tout vu, tout entendu. Les rois, les bâtisseurs, les prêtres, les apothicaires, les miséreux viennent lui demander conseil. Chems est un sage.

Sa barbe est grande, son ennui est immense. Un jour il rencontre Petit Duc…

Une mythologie du monde pour parler de sa beauté et de ses dérives.

A partir de 7 ans.

Réservation obligatoire

