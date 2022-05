Le monde incroyable de la mare Ranrupt, 18 juin 2022, Ranrupt.

Le monde incroyable de la mare Ranrupt

2022-06-18 09:00:00 – 2022-06-18 12:00:00

Ranrupt Bas-Rhin Ranrupt

0 EUR Vous pensez savoir ce qu’est une mare ? Munis d’épuisettes et de boites-loupes, faîtes connaissance avec une biodiversité insoupçonnée et découvrez le rôle fondamental que joue ce milieu naturel dans notre écosystème. Cet atelier découverte est réalisé en partenariat avec la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale.

+33 7 85 91 42 36

Vous pensez savoir ce qu’est une mare ? Munis d’épuisettes et de boites-loupes, faîtes connaissance avec une biodiversité insoupçonnée et découvrez le rôle fondamental que joue ce milieu naturel dans notre écosystème. Cet atelier découverte est réalisé en partenariat avec la Maison de la Nature du Ried et de l’Alsace Centrale.

Ranrupt

dernière mise à jour : 2022-04-30 par