**Le salon de l’école Française réunit depuis plus de 100 ans des artistes contemporains de renom.** Actuellement : Malel, T.Citron, D.Dekeyser, A. Bongivault, S.Sirot, E.Oiknine, F.Enders, etc. Peinture, sculpture, gravure, marqueterie, photos sont mis à l’honneur. Une section jeunes talents prometteurs sera présente. Notre **invité d’honneur Thierry Van Quickenborne** connu internationalement vous fera découvrir son univers imaginaire. « Il utilise ses pinceaux comme un poète tout se transforme sous ses doigts experts. L’humour est son moteur , il respire la vie la gaîté, il a au fond du cœur de la joie et de l’espoir. La peinture la création de ses paysages sont sa passion. On ne peut pas rester passif en contemplant ses œuvres. On y entre comme dans un lieu inconnu ou chacun peut construire sa propre histoire. » _Mona Lassus_ Site internet : [www.ecole-francaise.fr](http://www.ecole-francaise.fr/)

Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire.

