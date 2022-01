Le Monde Illustré de Janik Coat – Exposition Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Brest Finistère Brest Finistère Bretagne Avec ses personnages hauts en couleurs aux lignes épurées, l’autrice-illustratrice Janik Coat investit le cabinet de curiosité de la petite galerie. Elle nous ouvre les portes de son univers et de ses inspirations. L’exposition propose une balade dans le monde de l’artiste, entre carnets de croquis, dessins originaux et sélection d’ouvrages du fonds patrimonial jeunesse. Petite galerie de la Médiathèque François Mitterrand – Les Ateliers des Capucins. Ouverture :

Du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30.

Samedi de 10h à 18h.

