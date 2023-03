Le monde est rond ATELIER DU PLATEAU, 3 juin 2023, PARIS.

Le monde est rond ATELIER DU PLATEAU. Un spectacle à la date du 2023-06-03 à 20:00 (2023-06-03 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Le monde est rond est un conte cubiste signé Gertrude Stein, destiné à être lu à voix haute, ponctué de comptines, de poésies sonores, du monologue intérieur d’une enfant. Rose a dix ans. Elle a un chien, Amour. Son cousin s’appelle Willy, il a un lion, Billy. Un jour Rose décide de gravir seule une montagne, avec sa chaise bleue qu’elle posera sur le sommet. L’écriture de Gertrude Stein est tourbillonnante, pleine de trouvailles verbales d’une percutante modernité. Qui de mieux que la poétesse et comédienne Laurence Vielle pour s’emparer de ce bijou pour les enfants, les philosophes et les rêveurs. Celle-ci habite les mots de façon incroyable, leur donnant une évidence et un rythme inventif. Accompagnée du chant limpide de Jehanne Carillon et de la musique percussive de Vincent Granger, ils nous emportent dans une version oratorio du spectacle imaginé par Christian Germain. Le monde est rond sera suivi d’une performance poétique de Laurence Vielle, proposée en partenariat avec le festival Du haut des cimes de Ménilmontant. Le monde est rond

Votre billet est ici

ATELIER DU PLATEAU PARIS 5, rue du Plateau Paris

Le monde est rond est un conte cubiste signé Gertrude Stein, destiné à être lu à voix haute, ponctué de comptines, de poésies sonores, du monologue intérieur d’une enfant. Rose a dix ans. Elle a un chien, Amour. Son cousin s’appelle Willy, il a un lion, Billy. Un jour Rose décide de gravir seule une montagne, avec sa chaise bleue qu’elle posera sur le sommet.

L’écriture de Gertrude Stein est tourbillonnante, pleine de trouvailles verbales d’une percutante modernité. Qui de mieux que la poétesse et comédienne Laurence Vielle pour s’emparer de ce bijou pour les enfants, les philosophes et les rêveurs. Celle-ci habite les mots de façon incroyable, leur donnant une évidence et un rythme inventif.

Accompagnée du chant limpide de Jehanne Carillon et de la musique percussive de Vincent Granger, ils nous emportent dans une version oratorio du spectacle imaginé par Christian Germain.

Le monde est rond sera suivi d’une performance poétique de Laurence Vielle, proposée en partenariat avec le festival Du haut des cimes de Ménilmontant.

.16.0 EUR16.0.

Votre billet est ici