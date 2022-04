LE MONDE EST MON JARDIN – APÉRO-CAUSERIE

2022-04-28 – 2022-04-28 La médiathèque vous propose un cycle de rencontres avec Nicolas Huet, jardinier et cultivateur Lignanais. Il expliquera les bases d’un bon sol pour faire pousser des plantes aromatiques et médicinales tout en respectant la biodiversité. Public ados/adultes.

Sur inscription. La médiathèque vous propose un cycle de rencontres avec Nicolas Huet, jardinier et cultivateur Lignanais. Il expliquera les bases d’un bon sol pour faire pousser des plantes aromatiques et médicinales tout en respectant la biodiversité.

Public ados/adultes.

mediathèque albertine sarrazin

