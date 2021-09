Le monde du vivant avec 45 tour/Florent Marchet Espace George Sand, 15 janvier 2022, Chécy.

Le monde du vivant avec 45 tour/Florent Marchet

Espace George Sand, le samedi 15 janvier 2022 à 20:30

**Cette lecture est une rencontre avec l’univers sans fard des textes de Florent Marchet. Une rencontre avec lui aussi, après la performance, lors d’un temps échange avec le public.** « Cet été-là, Solène a quatorze ans et elle maudit son père qui a décidé d’installer sa petite famille loin d’Orléans, dans une ferme biologique. Les corvées n’arrêtent jamais, c’est la fi n du collège, et le début du sentiment amoureux, l’éveil de la sexualité… Alors que les moissons approchent, un accident survient, obligeant le père à embaucher un nouvel ouvrier. Ce nouveau venu va chambouler l’équilibre familial. En plein cœur de juillet, la vie va s’embraser. »Telle est l’amorce de ce premier roman qui regarde le monde contemporain droit dans les yeux. Un premier roman écrit par Florent Marchet, auteur compositeur et interprète qui, depuis près de 15 ans, a sorti cinq albums solo, deux albums avec le groupe Frère Animal et une dizaine de musiques de film. Le voici à proprement parler romancier. Et ça lui va si bien. Pour la sortie de ce premier roman, il propose une lecture musicale et dessinée avec un jeune virtuose du dessin et du graphisme (mais également musicien), Elliot Royer

Gratuit sur réservation

lecture musicale et dessinée dans le cadre de la Nuit de la lecture

Espace George Sand 1 place du vieux pavé, 45430 chécy Chécy Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-15T20:30:00 2022-01-15T21:30:00