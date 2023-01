LE MONDE D’HIER- STEFAN ZWEIG Toulouse Toulouse COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

LE MONDE D’HIER- STEFAN ZWEIG Toulouse, 19 janvier 2023, Toulouse COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse. LE MONDE D’HIER- STEFAN ZWEIG 34 Rue Maran THEATRE DU PAVE Toulouse Haute-Garonne THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran

2023-01-19 – 2023-01-19

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran

Toulouse

Haute-Garonne Toulouse Haute-Garonne EUR A l’usage des générations futures, il écrit Le Monde d’hier, pour qu’elles mesurent ce qu’il y a de beau et de bon dans la civilisation européenne, anéantie par deux guerres et en passe d’être un continent disparu. Le Monde d’hier est le récit d’une époque. Il débute à la fin du XIXème siècle et s’achève en 1940, année de sa rédaction.

A partir de 16 ans

Lieu : Salle sous le Pavé

Durée : 1h20 THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse

dernière mise à jour : 2023-01-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Toulouse Adresse Toulouse Haute-Garonne COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Ville Toulouse COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse lieuville THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Departement Haute-Garonne

Toulouse Toulouse COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse-comite-departemental-du-tourisme-de-la-haute-garonne-toulouse/

LE MONDE D’HIER- STEFAN ZWEIG Toulouse 2023-01-19 was last modified: by LE MONDE D’HIER- STEFAN ZWEIG Toulouse Toulouse 19 janvier 2023 34 Rue Maran THEATRE DU PAVE Toulouse Haute-Garonne COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Haute-Garonne toulouse Toulouse, Haute-Garonne

Toulouse COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE Toulouse Haute-Garonne