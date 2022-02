Le Monde d’hier de ZWEIG résonne encore aujourd’hui Le Frigo Albi Catégories d’évènement: Albi

Dans le cadre de sa programmation, le Frigo propose au public, le jeudi 24 mars une adaptation du roman. Le monde d’hier de Stefan Sweig. Interprété par le comédien Alain Daffos, ce texte est le récit d’une époque. Il débute à la fin du XIXe siècle et s’achève en 1940, année de sa rédaction. Stephan Zweig, grand prosateur viennois, condense ici le tableau d’un demi-siècle d’histoire européenne, embrassant toutes ses splendeurs et ses catastrophes. Dans une mise en scène de Jean Stéphane, le comédien traverse seul en scène cette œuvre visionnaire des plus essentielles pour nous aider à mieux comprendre les bouleversements du siècle passé et nous interroger sur l’Europe d’aujourd’hui. Jeudi 24 mars à 20h30 au Frigo 9 rue Bonne Cambe. Tarif : 8€/10€. Réservation : 05 63 43 25 37 20h30, Le Frigo, 9 rue Bonne Cambe. Le Frigo 9, rue Bonne Cambe Albi Albi Tarn

