**« Le monde des vins anciens » conférence de François Audouze**

Vendredi 15 avril 2022 à 18h30 à la salle Jeanne d'Arc. Durée environ 1h30.

François Audouze, industriel français, est un collectionneur de vins rares, spécialisé dans les vieux millésimes, ayant développé une technique particulière d'ouverture des vieux flacons censée optimiser leur dégustation. En 2013, la Revue du vin de France dans son palmarès des 200 personnalités les plus influentes du monde du vin en France, l'a qualifié de « _réanimateur de vieux flacons_ ». Par une approche sensible et imagée, il cherche à mieux décrire l'évolution complexe du vin à travers le temps et plaide pour élargir les définitions habituelles du bon vin.

