Saône-et-Loire Lugny Philippe Vançon est expert des spiritueux et propriétaire de la célèbre Maison Jacoulot. Il vous expliquera les spécificités de leur élaboration et plus particulièrement du Marc de Bourgogne. Vous serez formés à la dégustation et profiterez d’un atelier à la fois pédagogique et plein de surprises.

Réservation obligatoire. magasins@cave-lugny.com +33 3 85 33 22 85 Cave de Lugny 995 rue des charmes Lugny

