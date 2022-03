Le monde des pollinisateurs La Flèche, 21 mai 2022, La Flèche.

Le monde des pollinisateurs

La Flèche, le samedi 21 mai à 14:00

À l’occasion de la “journée mondiale des abeilles”. Une animation pour mieux comprendre le rôle écologique des abeilles sauvages et domestiques et plus largement des pollinisateurs et des plantes mellifères autour de la Mergeoire. Vous pourrez aborder les pratiques de gestion qui favorise le maintien des pollinisateurs dans nos campagnes et jardins.

Gratuit. Inscription obligatoire

CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir – Pays de la Loire Grandeur Nature

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T14:00:00 2022-05-21T16:00:00