Paris Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Le monde des fourmis Les Étincelles du Palais de la découverte Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le monde des fourmis Les Étincelles du Palais de la découverte, 18 septembre 2021, Paris. Le monde des fourmis

du samedi 18 septembre au dimanche 28 novembre à Les Étincelles du Palais de la découverte

Accessible à partir de 6 ans. Les fourmis occupent presque tous les milieux de vie terrestres sur la planète. Elles ont développé une vie sociale stupéfiante, et leurs stratégies d’exploration et de coopération sont une inépuisable source d’admiration et de questionnements scientifiques. Dans cet exposé, vous découvrirez différents aspects de la vie de ces insectes sociaux, grâce à l’observation de spécimens vivants présentés en fourmilière de verre. , 6 ans et + La communication et la vie sociale chez plusieurs espèces de fourmis présentées en fourmilières de verre. Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-18T13:00:00 2021-09-18T14:00:00;2021-09-19T14:20:00 2021-09-19T15:20:00;2021-09-19T14:20:00 2021-09-19T15:20:00;2021-09-26T10:20:00 2021-09-26T11:20:00;2021-09-26T10:20:00 2021-09-26T11:20:00;2021-09-29T14:20:00 2021-09-29T15:20:00;2021-09-29T14:20:00 2021-09-29T15:20:00;2021-10-02T14:20:00 2021-10-02T15:20:00;2021-10-02T14:20:00 2021-10-02T15:20:00;2021-10-03T10:20:00 2021-10-03T11:20:00;2021-10-03T10:20:00 2021-10-03T11:20:00;2021-10-06T15:40:00 2021-10-06T16:40:00;2021-10-06T15:40:00 2021-10-06T16:40:00;2021-10-09T14:20:00 2021-10-09T15:20:00;2021-10-09T14:20:00 2021-10-09T15:20:00;2021-10-10T11:40:00 2021-10-10T12:40:00;2021-10-10T11:40:00 2021-10-10T12:40:00;2021-10-16T14:20:00 2021-10-16T15:20:00;2021-10-16T14:20:00 2021-10-16T15:20:00;2021-10-17T13:00:00 2021-10-17T14:00:00;2021-10-17T13:00:00 2021-10-17T14:00:00;2021-10-20T13:00:00 2021-10-20T14:00:00;2021-10-20T13:00:00 2021-10-20T14:00:00;2021-10-23T14:20:00 2021-10-23T15:20:00;2021-10-23T14:20:00 2021-10-23T15:20:00;2021-10-24T11:40:00 2021-10-24T12:40:00;2021-10-24T11:40:00 2021-10-24T12:40:00;2021-10-27T14:20:00 2021-10-27T15:20:00;2021-10-27T14:20:00 2021-10-27T15:20:00;2021-10-29T10:20:00 2021-10-29T11:20:00;2021-10-29T10:20:00 2021-10-29T11:20:00;2021-10-30T15:40:00 2021-10-30T16:40:00;2021-10-30T15:40:00 2021-10-30T16:40:00;2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T14:00:00;2021-10-31T13:00:00 2021-10-31T14:00:00;2021-11-02T10:20:00 2021-11-02T11:20:00;2021-11-02T10:20:00 2021-11-02T11:20:00;2021-11-04T10:20:00 2021-11-04T11:20:00;2021-11-04T10:20:00 2021-11-04T11:20:00;2021-11-06T13:00:00 2021-11-06T14:00:00;2021-11-06T13:00:00 2021-11-06T14:00:00;2021-11-07T11:40:00 2021-11-07T12:40:00;2021-11-07T11:40:00 2021-11-07T12:40:00;2021-11-10T13:00:00 2021-11-10T14:00:00;2021-11-10T13:00:00 2021-11-10T14:00:00;2021-11-11T15:40:00 2021-11-11T16:40:00;2021-11-11T15:40:00 2021-11-11T16:40:00;2021-11-13T11:40:00 2021-11-13T12:40:00;2021-11-13T11:40:00 2021-11-13T12:40:00;2021-11-14T13:00:00 2021-11-14T14:00:00;2021-11-14T13:00:00 2021-11-14T14:00:00;2021-11-28T10:20:00 2021-11-28T11:20:00;2021-11-28T10:20:00 2021-11-28T11:20:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Les Étincelles du Palais de la découverte Adresse 186 Rue St Charles, 75015 Paris Ville Paris lieuville Les Étincelles du Palais de la découverte Paris