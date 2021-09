Reims Reims Marne, Reims Le Monde des Dinosaures Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Le Monde des Dinosaures Reims, 25 septembre 2021, Reims. Le Monde des Dinosaures 2021-09-25 10:00:00 – 2021-09-26 19:00:00 Parc des Expositions Allée Thierry Sabine

Reims Marne À la maison, ça ne parle que de tyrannosaures, tricératops et autres ptéranodons ? L’expo « Le Monde Des Dinosaures » est l’occasion pour toute la famille d’en savoir d’avantage et de rencontrer 30 dinosaures dont 13 animés et un tyrannosaure taille réelle ! exposition-dinosaures@hotmail.fr +33 6 73 55 05 58 http://www.lemondedesdinosaures.sitew.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par Office de tourisme du Grand Reims

