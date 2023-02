Le monde des dinosaures Parc d’exposition de l’Eduen, 4 mars 2023, Autun Autun.

Le monde des dinosaures

2023-03-04 – 2023-03-05

EUR Une exposition pédagogique à voir en famille ! du Tyrannosaure au Triceratops, ces animaux impressionnants en taille réelle bougent et grognent pour le plus grand bonheur des enfants, un parcours palpitant qui transformera le visiteur en véritable aventurier !

L’exposition permet au visiteur de suivre l’évolution des dinosaures à partir du Trias supérieur, lorsque les premiers spécimens sont apparus, en passant par l’ère jurassique, avec une diversification en différentes espèces, jusqu’à leur extinction, survenue à la fin du Crétacé, probablement à la suite de l’impact sur la Terre d’un gros astéroïde, il y a environ 65 millions d’années.La vie des dinosaures sur la planète Terre, exposée par Le Monde des Dinosaures avec de nombreux spécimens “vivants”, animés électroniquement et à grandes échelles, comme le Tyrannosaure de 5m de haut et 13m de long, le Spinosaure, le Pachyrhinonsaure, l’Iguanodon ou encore le géant des airs, le Quetzalcoatlus présente ainsi un aperçu intéressant des conditions de vie, des formes et des tailles d’une espèce qui dominait autrefois la nôtre ! Pour chaque dinosaure exposé, un panneau didactique est présent pour connaitre sa taille, l’époque à laquelle il a vécu, son régime alimentaire… Les visiteurs sauront enfin que l’Apatosaure mesurant 14m de long était un fan de feuillages alors que le Deinosuchus de 10 mètres de long et ancêtre du crocodile lui, était un vrai carnivore, tout comme le Baryonyx.

info@parc-expositions-autun.com http://www.lemondedesdinosaures.sitew.fr/

