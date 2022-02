Le monde des dinosaures : les géants du Mésozoïque Istres, 19 mars 2022, Istres.

Le monde des dinosaures : les géants du Mésozoïque Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres

2022-03-19 – 2022-03-20 Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat

Istres Bouches-du-Rhône

10 10 Imaginez-vous, monter dans une machine à remonter le temps et retourner à l’ère du Mésozoïque lorsque la Terre regorgeait de redoutables prédateurs et d’herbivores. Tout cela devient possible à travers l’exposition Le Monde des Dinosaures qui vous présente un aperçu intéressant du monde de ces fascinants géants de l’ère du Mésozoïque et vous invite à embarquer pour un véritable voyage à travers le temps parmi 45 dinosaures plus vrais que nature du Trias, du Jurassique et du Crétacé.

C’est une exposition qui surprend par son réalisme, car 29 des spécimens sont animés et réagissent avec des mouvements et des sons au passage des visiteurs.

tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00

Imaginez-vous, monter dans une machine à remonter le temps et retourner à l’ère du Mésozoïque lorsque la Terre regorgeait de redoutables prédateurs et d’herbivores. Tout cela devient possible à travers l’exposition Le Monde des Dinosaures qui vous présente un aperçu intéressant du monde de ces fascinants géants de l’ère du Mésozoïque et vous invite à embarquer pour un véritable voyage à travers le temps parmi 45 dinosaures plus vrais que nature du Trias, du Jurassique et du Crétacé.

Espace festif le Palio Boulevard Jean Jacques Prat Istres

dernière mise à jour : 2022-02-17 par