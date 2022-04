Le Monde des Dinosaures – Exposition Cité des Congrès, 10 septembre 2022, Nantes.

2022-09-10 Les 10 et 11 septembre 2022 de 10h à 18h

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non 10 € / Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans Pas de réservation, billetterie en vente uniquement sur place aux guichets de l’exposition.Paiement par CB ou espèces (Pas de chèque bancaire, ni de chèque vacances)Infos au 06 73 55 05 58, sur Facebook : Le Monde des Dinosaures et sur www.lemondedesdinosaures.sitew.fr Les 10 et 11 septembre 2022 de 10h à 18h

A la maison, ça ne parle que de tyrannosaures, tricératops et autres ptéranodons ? Vous n’y comprenez rien ? L’expo Le Monde des Dinosaures est l’occasion pour toute la famille d’en savoir davantage et de rencontrer les Géants du Mésozoïque !Imaginez-vous monter dans une machine à remonter le temps et retourner à l’ère du Mésozoïque lorsque la Terre regorgeait de redoutables prédateurs et d’herbivores. Tout cela devient possible à travers l’exposition Le Monde des Dinosaures qui vous présente un aperçu intéressant du monde de ces fascinants géants de l’ère du Mésozoïque et vous invite à embarquer pour un véritable voyage à travers le temps parmi 45 dinosaures plus vrais que nature du Trias, du Jurassique et du Crétacé.C’est une exposition qui surprend par son réalisme, car 29 des spécimens sont animés et réagissent avec des mouvements et des sons au passage des visiteurs, ce qui la rend plus interactive offrant un moment de plaisir pour toute la famille.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/