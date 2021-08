Caen Hippodrome de Caen Caen, Calvados Le monde des courses hippiques à l’hippodrome de Caen Hippodrome de Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

L’hippodrome de Caen accueille plus de trente réunions de courses hippiques par an entre mars et novembre. **A l’occasion des Equidays l’Office de Tourisme de Tourisme de Caen la mer vous propose de découvrir le monde des courses à l’hippodrome de Caen en compagnie d’une guide conférencière.** Au programme : historique de l’hippodrome depuis sa création, exploration de l’hippodrome, des paris à la salle des balances en passant par le restaurant. **Le lundi 25 octobre à 14h** • Inscription obligatoire • Tarif unique de 3€ • L’accueil des participants se fera au niveau de l’entrée côté parking. Renseignements : OT Caen la mer : 02 31 27 14 14 Site internet : caenlamer-tourisme.fr

Tarif unique : 3€

L’Office de Tourisme de Caen la mer propose une visite de l’hippodrome de Caen pour découvrir et décrypter l’univers des courses hippiques. Hippodrome de Caen Boulevard Yves Guillou 14000 Caen Caen Calvados

2021-10-25T14:00:00 2021-10-25T15:30:00

