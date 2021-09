Auxerre Archives départementales de l'Yonne Auxerre, Yonne Le monde des Chartes Archives départementales de l’Yonne Auxerre Catégories d’évènement: Auxerre

Yonne

Le monde des Chartes Archives départementales de l’Yonne, 18 septembre 2021, Auxerre. Le monde des Chartes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives départementales de l’Yonne

Des formes, des animaux, des fleurs, des monstres et des hommes… Venez découvrir un florilège de documents décorés, conservés aux Archives et exposés pour la première fois ! **À noter :** Inscription recommandée au 03 86 94 89 00 du 13 au 17 septembre, ou à l’accueil le jour même dans la limite des places disponibles.

Pass sanitaire ou certificat de test négatif de moins de 72h obligatoire pour les + de 18 ans

Venez découvrir un florilège de documents décorés Archives départementales de l’Yonne 37 rue Saint-Germain 89000 Auxerre Auxerre Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Auxerre, Yonne Autres Lieu Archives départementales de l'Yonne Adresse 37 rue Saint-Germain 89000 Auxerre Ville Auxerre lieuville Archives départementales de l'Yonne Auxerre