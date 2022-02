Le monde des champignons Belin-Béliet, 22 octobre 2022, Belin-Béliet.

Le monde des champignons Belin-Béliet

2022-10-22 – 2022-10-22

Belin-Béliet Gironde

EUR On connait les cèpes ou les girolles, mais c’est tout un monde mystérieux peuplé de centaines d’espèces que Brigitte Vignot fera découvrir aux participants. Et surtout elle insistera sur l’utilité des champignons pour la forêt… et aussi pour nous, les humains.

Animation gratuite avec le soutien financier du Département de la Gironde.

A partir de 7 ans.

Inscription obligatoire.

PNRLG

