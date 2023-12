Ville de Saint-Claude – Exposition janvier 2024 : Roger Coudière & Claude Morell – Peinture & Sculpture Le Monde des Automates Saint-Claude, 6 janvier 2024, Saint-Claude.

Saint-Claude Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-06 14:00:00

fin : 2024-01-27 17:00:00

.

Ville de Saint-Claude – Exposition janvier 2024 : Roger Coudière & Claude Morell – Peinture & Sculpture

Pour débuter l’année 2024, nous aurons le plaisir d’accueillir en janvier, les œuvres de deux artistes : Roger Coudière, peintre et sculpteur, et Claude Morell, peintre.

Autodidacte en dessin et peinture, Roger Coudière pratique le dessin et la peinture depuis toujours, la sculpture depuis 1990.

Ses thèmes de prédilection ? Paysages à l’acrylique ou à l’huile, portraits au pastel sur papier ou à l’acrylique sur toile, sculptures de formes abstraites sur pierre (stéatite) et sur bois.

Claude Morell, artiste peintre autodidacte, a toujours peint et dessiner depuis son enfance, source d’évasion pour l’infirmière aujourd’hui mère de trois enfants.

Ses sujets de prédilection sont les animaux, l’Afrique (pays où elle a vécu 8 ans) et les portraits, en acrylique et huile sur toile, pastels et crayons sur papier.

Une exposition inédite à découvrir tout au long du mois dans la galerie exposition d’artistes du Monde des Automates de Saint-Claude, Place Jacques Faizant à Saint-Claude.

Vernissage de l’exposition :

Vendredi 5 janvier 2024 à 18h au Monde des Automates.

Exposition ouverte du 6 au 27 janvier 2024, du mardi au samedi, de 14h à 17h.

Rendez-vous dans la galerie exposition d’artistes, accès par Le Monde des Automates : Place Jacques Faizant à Saint-Claude.

Entrée libre et gratuite.

Tél. 03 84 41 42 38.

Rencontrez les artistes : Mardi (Claude Morell), jeudi (Roger Coudière) et samedi (Claude Morell & Roger Coudière).

Renseignements : Service Culture-Animations municipal – Tél. 03 84 41 42 62.

www.saint-claude.fr

Le Monde des Automates Place Jacques Faizant

Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté



