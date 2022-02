Le Monde des automates – Création d’une fresque temporaire Saint-Claude Saint-Claude Catégories d’évènement: Jura

Saint-Claude

Le Monde des automates – Création d’une fresque temporaire Saint-Claude, 17 février 2022, Saint-Claude. Le Monde des automates – Création d’une fresque temporaire Place Jacques Faizant Les Monde des Automates Saint-Claude

2022-02-17 – 2022-02-17 Place Jacques Faizant Les Monde des Automates

Saint-Claude Jura EUR 3.5 Le Monde des automates – Création d’une fresque temporaire Jeudi 17 février à 14h, au Monde des Automates, à Saint-Claude. Création d’un fresque temporaire avec Corinne CLERC, animatrice de l’Espace Mosaïque. Limité à 10 enfants

Sur inscription

Dès 2 ans

