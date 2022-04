Le Monde des Automates – Atelier enfant : création d’une fresque printanière

2022-04-26 – 2022-04-26 Le Monde des Automates – Atelier enfant : création d’une fresque printanière Mardi 26 avril de 14h, 15h et 16h au monde des automates à Saint-Claude. Création d’une fresque printanière. A partir de 2 ans

Tarifs : 3.50 € / Gratuit (-6 ans)

Limité à 10 enfants.

Sur inscription .

dernière mise à jour : 2022-04-05

