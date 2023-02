Le Monde des Automates – Atelier enfant : atelier créatif Place Jacques Faizant Saint-Claude Catégories d’Évènement: Jura

Jura EUR Le Monde des Automates – Atelier enfant : atelier créatif Mardi 14 février à 14h, 15h et 16h. Réalisation de porte-clés en plastique fou sur le thème de l’Amour. Avec Corinne Clerc, animatrice de l’Espace Mosaique. A partir de 2 ans

Tarifs : 3.50 € / Gratuit (-6 ans)

Limité à 10 enfants.

Sur inscription .

Goûter offert. mondedesautomates@mairie-saint-claude.fr +33 3 84 41 42 38 Place Jacques Faizant Les Monde des Automates Saint-Claude

