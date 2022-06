Le monde des arbres Plouégat-Guérand, 27 mai 2022, Plouégat-Guérand.

Le monde des arbres Rue de Pont Menou En face du Poney Club Plouégat-Guérand

2022-05-27 – 2022-07-27 Rue de Pont Menou En face du Poney Club

Plouégat-Guérand 29620

« On me surnomme ‘l’arbre à pain’ et je suis originaire du nord de la Méditerranée. Qui suis-je ? » Le long du Douron, vous découvrirez quelques secrets d’arbres, redécouvrirez les bosquets au plus près de chez vous et changerez de regard face à ces aînés de bois.

Infos complémentaires : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans. Prévoir des chaussures de marche et des vêtements adaptés à la météo.

Réservation en ligne: https://ulamircpie.bzh/

