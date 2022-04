Le Monde Des Animaux Clères Clères Catégories d’évènement: Clères

Clères Seine-Maritime Le parc de Clères possède une collection animalière riche et diversifiée. Le but de cette animation est de vous la faire découvrir par le biais d’une visite guidée thématique interactive ! Tout public. Tarif : compris avec l’entrée au parc. 3 départs à : 11h00 -14h30- 16h00 (pas de réservation). Durée 1h00. Le parc de Clères possède une collection animalière riche et diversifiée. Le but de cette animation est de vous la faire découvrir par le biais d’une visite guidée thématique interactive ! Tout public. Tarif : compris avec l’entrée au parc. 3… +33 2 35 33 23 08 Le parc de Clères possède une collection animalière riche et diversifiée. Le but de cette animation est de vous la faire découvrir par le biais d’une visite guidée thématique interactive ! Tout public. Tarif : compris avec l’entrée au parc. 3 départs à : 11h00 -14h30- 16h00 (pas de réservation). Durée 1h00. Avenue du Parc 32 avenue du Parc Clères

