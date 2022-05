Le monde des abeilles Solutré-Pouilly, 28 mai 2022, Solutré-Pouilly.

Le monde des abeilles Parking en haut du hameau Lieu-dit La Grange du Bois Solutré-Pouilly

2022-05-28 – 2022-05-28 Parking en haut du hameau Lieu-dit La Grange du Bois

Solutré-Pouilly Saône-et-Loire

5 5 EUR Découvrir les abeilles et l’apiculture : partez avec Rémi, apiculteur à La Grange du Bois pour une visite interactive et surprenante de la ruche. Vous serez équipé d’une tenue de protection avec voile afin de participer en toute sécurité à l’ouverture d’une ruche. L’apiculteur vous explique le fonctionnement de la ruche, dévoile le secret de la fabrication du miel et répond à vos questions.

https://reservation.rochedesolutre.com/le-monde-des-abeilles.html

Découvrir les abeilles et l’apiculture : partez avec Rémi, apiculteur à La Grange du Bois pour une visite interactive et surprenante de la ruche. Vous serez équipé d’une tenue de protection avec voile afin de participer en toute sécurité à l’ouverture d’une ruche. L’apiculteur vous explique le fonctionnement de la ruche, dévoile le secret de la fabrication du miel et répond à vos questions.

Parking en haut du hameau Lieu-dit La Grange du Bois Solutré-Pouilly

dernière mise à jour : 2022-05-03 par